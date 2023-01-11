Сьогодні польський президент Анджей Дуда пообіцяв Україні першу роту німецьких танків Leopard.

Заступник Голови Ради Безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв виплеснув чергову порцію отрути в бік Заходу після офіційної заяви Польщі про передачу Україні перших танків Leopard.

У своєму Telegram Медведєв обізвав західні танки, в тому числі британські Challenger 2 і німецькі Leopard, "залізом, яке в будь-якому випадку невдовзі стане іржавим металобрухтом".

Лідерів України, Литви та Польщі російський політик обізвав "убогими, котрі страждають від імперських амбіцій і фантомних болів". "А у Львові, який знову носитиме ім'я Лемберг, вони зустрілися, щоб західні українські області правильно прилаштувати новим (колишнім) господарям", - розмріявся Медведєв.

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Передача Україні танків

Сьогодні польський президент Анджей Дуда під час зустрічі з Зеленським і Науседою у Львові пообіцяв Києву першу роту німецьких танків Leopard.

Услід за цим британський прем'єр Ріші Сунак натякнув, що Лондон теж готовий передати Києву свої передові важкі танки, щоб "виграти" війну.

Захід розпочав передачу наступального озброєння

6 січня США оголосили про найбільший пакет військової допомоги для України у розмірі близько 3 мільярдів доларів, куди, серед іншого, уперше ввійшли БТР Bradley.

ЗМІ пишуть, що у наступний пакет допомоги від США можуть ввійти й броньовані машини Stryker.

Днем раніше Франція заявила про надання Україні легких "колісних танків", що фактично уможливило майбутню передачу країнами Заходу важкого наступального озброєння.

Між Польщею, Францією та Німеччиною тривають дискусії щодо поставки Україні танків Leopard. Оскільки до цього канцлер ФРН Олаф Шольц стверджував, що Берлін "не піде на це один".

Передачу ЗСУ важких танків Challenger 2 активно обговорюють у Британії.

Також західні партнери посилили свою підтримку у прикритті неба від російських ракет – Німеччина пообіцяла ще одну батарею протиракетних комплексів Patriot.

Напередодні з’явилось повідомлення про закупівлю Канадою додаткових систем NASAMS для України.

В Україну готуються відправити модернізовані радянські танки Т-72.

20 січня відбудеться наступне засідання з оборони у форматі "Рамштайн", за результатами якого Україна очікує, зокрема, більше танків від Заходу.

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