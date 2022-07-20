Наказ знищувати українські безпілотники був відданий командувачу російського угруповання військ в Україні.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну глава Міноборони країни-окупанта Сергій Шойгу віддав наказ знищувати українські безпілотники в прикордонних з РФ районах.

Наказ знищувати українські безпілотники був відданий командувачу російського угруповання військ в Україні. Про це повідомляє Міноборони країни-окупанта.

Згідно з повідомленням, Шойгу дав вказівки "щодо подальшого підвищення оперативності знищення над прикордонними з Росією районами безпілотних літальних апаратів 18 липня 2022 року Шойгу зажадав "високоточно" вражати установки ЗСУ".

Війна в Україні та істерика Шойгу:

Міністр оборони РФ проінспектував російське угруповання "Восток", яким командує генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Командування агресора вже насилу приховує паніку і відчай.

У заяві від Міноборони країни-агресора не обійшлося без брехливих звинувачень на адресу України. У РФ стверджують, що ЗСУ "обстрілюють житлові квартали Донбасу". Нібито через це Шойгу і вимагає "високоточно" вражати установки ЗСУ.

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