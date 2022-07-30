Держдума стверджує, що Російській Федерації нібито намагаються погрожувати ядерною зброєю.

Депутат Держдуми РФ від ЛДПР Леонід Слуцький стверджує, що метою війни в Україні нібито є відвоювання російської мови і здорового глузду.

З такою заявою він виступив на форумі "Територія смислів", пише "РБК-Україна".

"Сьогодні "спеціальна військова операція" - це операція не завойовників, а відвойовників, щоб відвоювати російську мову, здоровий глузд, відвоювати цю територію від нацизму і фашизму", - сказав Слуцький.

За словами депутата, війна проти України - це єдине можливе рішення, коли Росії нібито намагаються погрожувати ядерною зброєю.

Нагадаємо, що засновником і головою ЛДПР був Володимир Жириновський, відомий своїми антиукраїнськими заявами. Він помер 4 квітня 2022 року.

Фракцію ЛДПР у Державній Думі Російської Федерації замість Жириновського очолив Леонід Слуцький. Раніше журналістки кількох видань звинувачували його в домаганнях.

Раніше він запропонував перейменувати посаду президента Росії, на правителя.

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