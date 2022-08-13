Лише невелика частина населення підтримує окупантів.

Російські окупанти мають великі проблеми з організацією псевдореферендуму на території Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час інформаційного телемарафону.

"Що стосується самого псевдореферендуму, то з цим є великі проблеми на території тимчасово окупованої Запорізької області в окупантів, бо вони не можуть його провести. Навіть фейковий референдум їм складно провести. Після першого поквартирного обходу менш ніж 10% наших громадян, які залишилися на території окупованого Мелітополя, погодилися його підтримати. Другий фактор - навіть за гроші не хочуть проводити агітаційну роботу", - сказав він.

Мер нагадав, що навіть за законавством Росії участь у референдумі мають взяти не менше половини населення регіону, що не є можливим.

"На сьогодні населення Запорізької області - 1,6 мільйона, а 800 тисяч ніколи не прийдуть на цей фейковий референдум", - зазначив Федоров.

За його словами, окупанти намагаються підкупити мешканців регіону, щоб вони взяли участь у псевдореферендумі.

"Хочуть підкупити за невелику суму - від 20 до 50 тис. рублів, тобто не більше 25 тис. грн - найбільша оплата. Але це точно не вартує того покарання, яке буде від держави Україна. Не кажучи про те, що буде покарання від сил супротиву і партизанського руху", - наголосив мер Мелітополя.

Єдиним виходом, на думку Федорова, може стати завезення сторонніх людей, щоб створити ілюзію участі великої кількості населення у псевдореферендумі.

"Вони можуть завезти "ряжених", і вони це роблять на території Мелітополя - у старому автобусі з минулого вони завезли 70 людей, які їздять по різних районах, шикуються в чергу і кажуть, як люблять Росію. Тому якщо завтра з Кремля буде завдання зробити пропагандистське відео, де всі підтримують Росію, то лише це вони можуть зробити. Але це точно не відповідає дійсності і дійсному настрою на тимчасово окупованих територіях", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що у російських загарбників немає жодних перспектив успішно провести "референдум" на тимчасово окупованих територіях, попри тиск на місцеве населення. Вона вкотре закликала громадян евакуюватися.

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