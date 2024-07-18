Пропагандисти оприлюднили відео, на якому українець "визнає" провину.

У РФ суд засудив до 26 років позбавлення волі громадянина України за нібито вбивство двох жителів Маріуполя.

Відповідне повідомлення розмістило російське пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на інформацію слідчого комітету країни-агресора.

"Боєць "Азова" засуджений до 26 років колонії за вбивство двох жителів Маріуполя, повідомили в СК РФ", - пише видання.

Воно поширило відео, на якому - чоловік у військовій формі. Навпроти нього - невідомий, на одязі якого напис "Слідчий комітет Росії".

На відео, імовірно, засуджений каже, що визнає свою провину в тому, що застрелив двох цивільних 4 квітня 2022 року в Маріуполі. За його словами, він побачив, як якийсь громадянин розглядає будівлю, а потім поліз у неї через вікно. Тоді "обвинувачений" викликав наряд.

"На крики прийшов "Август" - командир першої роти...", - каже допитуваний.

Він додає, що отримав наказ "розстріляти" і, нібито, вбив ще одну людину. Із відео незрозуміло, про яку будівлю йдеться, за яких обставин це сталося (якщо, дійсно, мало місце), навіщо цивільні лізли всередину через вікно тощо.

За даними ЗМІ, 26 років колонії суворого режиму отримав боєць українського батальйону "Азов" Ігор Філін.

За твердженням пропагандистів, Філін нібито повністю визнав свою провину в жорстокому поводженні з цивільним населенням і вбивстві двох осіб із мотивів "політичної та ідеологічної ненависті".

"Суди" в РФ над українцями

Російський суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок чотирьом громадянам України у справі про вбивство ватажка бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого за позивним "Моторола", і замах на першого керівника угруповання "ДНР" Олександра Захарченка.

Олександру Погорєлову призначено довічний термін у колонії особливого режиму. Василь Чурилов отримав 13 років колонії суворого режиму. За версією російських слідчих, саме він нібито збирав дані про "Моторолу". Олександр Тимошенко засуджений до 12 років позбавлення волі. Артема Єну засудили до 17 років колонії суворого режиму.

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