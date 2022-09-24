А саме: прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо.

Служба безпеки України закликає громадян ділитися інформацією про фейкові референдуми, які проводить російська влада на тимчасово окупованих територіях України.

Як зазначили на офіційному сайті СБУ, співробітники служби уже збирають дані про окупантів, які проводять цей "виборчий" фарс, та про колаборантів, що допомагають ворогу.

"Кожен, хто організовує російські псевдореферендуми на нашій землі, буде покараний! Щоб це сталося якнайшвидше – надсилайте інформацію до чат-бот СБУ", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ зазначили, що будь-яка інформація є важливою, тому просять громадян присилати усе, що їм відомо (прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо) на: t.me/stop_russian_war_bot.

"Ми гарантуємо конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими СБУ. Ваші повідомлення вкрай важливі для документування злочинів рашистів, колаборантів і зрадників, які причетні до фейкового плебісциту. Отримані дані дозволять покарати їх та пришвидшить повернення тимчасово окупованих територій до України!", - зазначили у Службі безпеки.

Як повідомляв УНІАН, СБУ встановила понад 4 тис. осіб, яких агресор планує залучити до псевдореферендумів у окупованих областях

Ідентифіковано понад 4 тис. представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

Сьогодні, 24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" на тимчасово захоплених російськими військами територіях України спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

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