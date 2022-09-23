Служба безпеки України перехопила документи російських загарбників, які регламентують організацію псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє СБУ.

"Згідно з отриманими матеріалами, встановлено особи понад 1 тис. російських силовиків, яких планують залучити до "охорони" заходів псевдоголосування. Серед них – підрозділи Росгвардії, військової поліції ЗС РФ та російського МНС", - йдеться в повідомленні.

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Також передбачено, що допомагати їм мають зрадники і колаборанти, які увійшли до складу створеного окупантами "головного управління МВД у Запорізькій області".

"Для контролю за поведінкою учасників незаконного плебісциту кремлівські організатори планують залучити розгалужену мережу приватних охоронних фірм, підконтрольних спецслужбам РФ", - повідомляє СБУ.

Українська спецслужба отримала повний список ворожих поплічників, які добровільно погодились очолити так звані "територіальні виборчі комісії" і наразі ідентифіковано понад 390 колаборантів. Також Служба безпеки встановила всіх організаторів незаконної діяльності, їх установчі дані та місця перебування.

В СБУ зазначають, що у межах кримінального провадження за статями Кримінального кодексу України про колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності винних осіб.

СБУ продемонструвала зразок так званого бюлетеня, де російською мовою ставиться питання : "Ви за вихід Запорізької області, створення Запорізькою областю самостійної держави і входження її в склад Російської Федерації на правах суб'єкта РФ?".

"Референдуми" на окупованих територіях України

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські загарбники проводитимуть на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

У Євросоюзі вже відреагували, пообіцявши запровадити нові санкції против країни-агресора.

У США, НАТО, ОБСЄ, низці країн світу також засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук звернулася до українців на окупованих територіях та закликала їх всіляко уникати участі у цьому.

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