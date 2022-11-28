За даними слідства, він робив це з березня по жовтень. Текстову інформацію зрадник поширював в чат-боті так званої "народної міліції ДНР".

Вчителю зі Слов'янська Донецької області повідомили про підозру в поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, у березні - жовтні 2022 року вчитель фізики однієї зі шкіл з власного аканту через месенджер зливав місця розташування військовослужбовців ЗСУ у м. Слов'янськ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що текстову інформацію він поширював в чат-боті так званої "народної міліції ДНР".

Йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Зраднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Затримання колаборантів і зрадників

В Україні регулярно затримують зрадників нашої держави, які повідомляють росіянам дані про ЗСУ, а також колаборантів, які допомагали військам в окупованих містах.

Зокрема, в Одесі затримали агента ФСБ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони. Чоловік, маючи антиукраїнську позицію та підтримуючи окупацію Одещини, фіксував та передавав інформацію щодо місць дислокації, переміщення підрозділів та військової техніки, а також місць розгортання і обладнання блокпостів для нанесення ракетних ударів і захоплення регіону.

А на Харківщині Служба безпеки України викрила двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на співпраці з російськими окупантами. Колаборанти керували рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами та допомагали вивозити українське зерно.

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