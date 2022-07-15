На відео присутні кадри, як військові за допомогою артилерії завдають ударів по позиціях російських окупантів

Щодня наші захисники виборюють незалежність для кожного клаптика окупованої російськими загарбниками землі.

У Сухопутних військах ЗСУ поділилася атмосферним відео, яке дозволяє відчути бойовий подих буднів українських артилеристів. Зокрема, воїнів з 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

На відео присутні кадри, як військові за допомогою артилерії завдають ударів по позиціях російських окупантів. Також зазначається, що на рахунку батареї – сотні одиниць знищеної ворожої техніки та особового складу противника.

Додамо, що 58 ОМПБр – військове з’єднання мотопіхотних військ у складі Сухопутних військ ЗСУ чисельністю у бригаду. Входить до складу ОК "Північ".

Раніше бійці бригади ділилися відео, на якому зі "Стугни" знищують мінометний розрахунок ворога, в який входило семеро окупантів, а також – склад мін та міномет росіян.

А тим часом Генштаб ЗСУ відзвітував вже про рівно 38 тисяч "хороших рускіх". За минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку. Врожайним виявився день на дорогу броньовану техніку, її у ворога поменшало на два десятки.

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