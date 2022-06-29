Цивільне населення почало виходити із укриттів "Азоту", коли обстріли росіян вщухли.

В окупованому російськими військами Сєвєродонецьку все ще залишаються понад сім тисяч цивільних громадян, у місті закінчується їжа.

Про це повідомив голова ОВА міста Олександр Стрюк під час брифінгу.

"Перед початком штурму міста там залишалося 10-11 тисяч людей, зараз – 7-8. Виїхати із Сєвєродонецька можна лише в бік тимчасово окупованих територій – інших можливостей окупант не дає", - повідомив він.

Також, за його даними, цивільне населення почало виходити із укриттів "Азоту", коли обстріли росіян вщухли.

"У місті закінчується їжа, яку привозили українські волонтери", - додав Стрюк.

Нагадаємо, російські окупанти повністю захопили Сєвєродонецьк, бійці ЗСУ відійшли на більш підготовлені оборонні позиції. За даними мера, в місті вже призначили "свого" коменданта. Також, за його словами, в місцевій лікарні українською владою раніше зроблений достатній запас медикаментів.

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