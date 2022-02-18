У Європейському Союзі рішуче засудили обстріл бойовиками дитячого садка в Станиці Луганській.
Про це повідомляє дипломатична служба ЄС.
Відповідну заяву зробив Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель.
"Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садка в Станиці Луганській, про який повідомлялося. Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей", - сказано у заяві.
Також Євросоюз закликав негайно припинити триваючу ескалацію насильства та привітав "постійну стриманість України".
Загострення на Донбасі
Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт. Станиця Луганська.
Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина селища залишилася без електропостачання.
Загалом з опівночі окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.
Порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.