Євросоюз закликав негайно припинити триваючу ескалацію насильства та привітав "постійну стриманість України".

У Європейському Союзі рішуче засудили обстріл бойовиками дитячого садка в Станиці Луганській.

Про це повідомляє дипломатична служба ЄС.

Відповідну заяву зробив Верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель.

"Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садка в Станиці Луганській, про який повідомлялося. Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури є абсолютно неприйнятним і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей", - сказано у заяві.

Також Євросоюз закликав негайно припинити триваючу ескалацію насильства та привітав "постійну стриманість України".

Загострення на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська сьогодні, 17 лютого, з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт. Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина селища залишилася без електропостачання.

Загалом з опівночі окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

Порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.