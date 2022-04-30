Окупанти вели розвідку, щоб обстрілювати не лише позиції українських воїнів, а й села.

У Запорізькій області українські військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомило Командування об'єднаних сил ЗС України.

"Військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти під час несення бойового чергування помітили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який вів розвідку місцевості на одному з напрямків Запорізької області. Новітній російський безпілотник "Орлан-10" коригував вогонь артилерії", - йдеться у повідомленні.

У Командуванні додали, що за допомогою безпілотника окупанти вели розвідку, щоб обстрілювати не лише позиції українських воїнів, а й села.

Як повідомляв УНІАН, раніше воїни 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка філігранно вдарили по автівці з кількома окупантами. Снаряд поцілив у люк автомобіля.

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