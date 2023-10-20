Російські пропагандисти використали ці чутки для спекуляцій.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки про те, що українському лідеру Володимиру Зеленському відмовили у запланованому візиті до Ізраїлю.

"Президент України один з перших зв'язався з прем'єром Ізраїлю, коли почалися події в "чорну суботу" – 7 жовтня. Він солідаризувався з ізраїльським народом, виказав підтримку і сказав абсолютно чітко, що в ці часи всі глобальні лідери мають перебувати на землі Ізраїлю для того, щоб підкреслити підтримку. Тобто це не про візит. Президент просто сказав, що Україна готова бути з візитом в Ізраїлі. Але це про солідарність, яку виявили з Україною на початку нашої війни, коли до нас також приїжджали лідери інших країн", - пояснив він в інтерв'ю "24 Каналу".

Подоляк додав, що візитами завжди займаються міністерства закордонних справ. Вони ведуть консультації з урахуванням безпеки, бо треба враховувати, що у нас війна. Водночас Україна достатньо чітко виказала свою позицію і показала, що ми солідаризуємося з жертвами терору.

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"Візити – питання домовленостей на консультативному рівні. Вони ведуться, країни домовляються, періодично ці візити відбуваються. У нас вже є тактика через підкреслювання з урахуванням того, хто в нас ворог і відповідно ми маємо мінімізувати інформацію щодо візитів президента України: внутрішніх чи зовнішніх", - зазначив радник голови ОП.

Журналіст нагадав, що тоді російська пропаганда використала ці чутки для спекуляцій. Нібито Зеленському відмовили і у цей же час Путін провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

"Путін подзвонив, але перед цим наговорив такого, що всі чітко зафіксували, що таке Росія, як вона себе поводить: і тамтешнє суспільство, і політичні еліти. Тому щоб мінімізувати наслідки абсолютно конкретної антиізраїльської поведінки, Путін хотів цим дзвінком щось зробити. Але мені здається, йому не вдалося. Щодо пропаганди та контрпропаганди: я не думаю, що треба так реагувати на це все. Так, російська пропаганда говоритиме, але на це варто дивитися інакше", - прокоментував це Подоляк.

Візит Зеленського до Ізраїлю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Зеленський рекомендував світовим лідерам прилетіти в Ізраїль і підтримати людей, які зазнали терористичної атаки". Ізраїльські ЗМІ писали, що і сам президент України планує такий візит. Вказувалось, що захід ще не запланований, проте перші контакти між відповідними службами Ізраїлю та України вже почалися.

Однак вже 16 жовтня у ЗМІ поширилась інформація, що Зеленському відмовили у візиті. Ізраїльська сторона відповіла, що наразі такий візит "не на часі".

Ввечері того ж дня стало відомо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Ізраїль зазнав нападу мерзенних і жорстоких вбивць, вступив у війну рішучий і згуртований і не зупиниться, поки не знищить військовий і урядовий потенціал ХАМАС", - повідомили в канцелярії.

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