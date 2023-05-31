В ОП заявили, що військові самі прийдуть на зустріч до тих, хто це зробив.

Оголошенням у розшук головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ генерала Олександра Сирського Росія дискредитує себе як країну без краплі адекватності.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. Він назвав відповідне рішення Міністерства внутрішніх справ країни-агресора "днем відкритих дверей" у спеціальних лікарських закладах.

"Мені здається, що і Сирський, і Залужний особисто прийдуть до тих людей, які це написали, і поставлять їм певні питання під час зустрічі", - сказав Подоляк.

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Він додав, що при цій зустрічі "будуть нюанси", і "нехай вони трохи почекають".

Залужного, Сирського та Наєва оголосили "у розшук": що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Слідчий комітет ПФ звинуватив українських командувачів у "обстрілі мирного населення та цивільних обʼєктів Донбасу".

30 травня стало відомо, що дані про них з'явилися у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ Росії. Пізніше виявилось, що у російський "розшук" оголосили і командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

У Міністерстві оборони України назвали оголошення у "розшук" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Командувача Сухопутних військ Олександра Сирського одним із прийомів інформаційної війни РФ.

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