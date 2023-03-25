Українські війська в черговий раз розвіяли міф щодо існування взаємодопомоги в лавах російської армії.

Збройні сили України показали черговий доказ того, що "рузькі своїх" на полі бою українського фронту "не кидають".

Відповідне відео опублікував 8 Окремий Гірсько-Штурмовий Батальйон у своєму Facebook. У кадрі видно швидкоплинну втечу російського солдата після "прильоту" по його побратиму.

"Черговий випадок коли рузькі своїх не кидають...Можливо поранений рузький то вже не свій?!", - зазначають у ЗСУ.

Російські солдати полишають один одного вмирати на полі бою

Нагадаємо, що подібні "трагедії" в лавах окупантів, коли вони зраджують один одного та кидають помирати на полі бою, доволі часто фіксує українська розвідка та ЗСУ.

Ще на початку повномаштабного вторгнення українців вразив випадок, коли один з командирів окупантів кинув свого підлеглого помирати. Про "зраду" солдат РФ розповів особисто - йому все ж вдалося вижити.

Зневажливим ставленням окупанти відомі й щодо своїх загиблих. Наприклад, під час відступу з Харківської області ворог кидав трупи своїх солдатів на звалищах.

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