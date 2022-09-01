Там зазначили, що не розголошують звільнені населені пункти саме з гуманітарною метою.

Збройні сили України ведуть успішний контрнаступ на півдні, але назви деокупованих населених пунктів не розголошують.

За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, цього не можна робити, оскільки російські окупанти будуть їх обстрілювати, що в свою чергу зашкодить мирному населенню.

"Ми не розголошуємо звільнені населені пункти саме з гуманітарною метою, тому що такі населені пункти одразу опиняються під авіаційними, артударами ворога. Це варто усвідомити всім і не поспішати з цією інформацією", – підкреслила вона.

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Гуменюк зазначила, що інформацію про звільнені населені пункти почнуть озвучувати тоді, коли українські захисники просунуться та "зачистять" їх.

"Тільки після того, як населені пункти будуть звільнені від ворога, зачищені від залишків окупантів, і наші війська просунуться настільки, щоб убезпечити мирних жителів, які там лишилися. Тільки після цього може бути проголошення вивільнення населених пунктів. Раніше – це просто дуже велика, а може бути і фатальна помилка", – пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, українська армія продовжує знищувати логістику окупантів на півдні, і робить це ефективно. Крім того, у ЗСУ зазначили, що морально-психологічний стан війська противника на правому березі Херсонської області "дуже розхитаний, вони зневірені і демотивовані".

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