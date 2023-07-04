Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування, капітан Валерій Шершень розповів, що найбільший поступ за добу зафіксували на Бердянському напрямку - до 2 км.

Український військовий з позивним "Маяк" - командир мобільного підрозділу протитанкістів 36 окремої бригади морської піхоти збив російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 ("Алігатор").

Загалом "Маяк" знищив п’ять одиниць російської броньованої техніки, повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, капітан Валерій Шершень, передає радіо Свобода.

"Подія сталася 2 липня на Бердянському напрямку. "Алігатор" летів дуже низько, ховаючись від ППО. Офіцер розрахунку, помітивши ціль, навівся з американського ПТРК "Джавелін" і зробив результативний пуск. Раніше цей молодий офіцер відрекомендував себе як майстерний стрілець на Авдіївському напрямку і має в своєму доробку знищених п’ять одиниць броньованої важкої техніки", – розказав Шершень.

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Також він нагадав, що у червні інший боєць з цієї бригади з позивним "Літо", також знищив Ка-52, але з ПЗРК "Ігла".

Щодо ситуації на Таврійському Шершень розповів, що найбільше просування за добу зафіксували на Бердянському напрямку – до 2 км.

"Закріплюємося на рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо вогневе ураження артилерією по виявлених цілях росіян, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування. Ворог чинить запеклий спротив. Проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нещадно нищимо бойовий потенціал окупаційних військ", - зазначив він.

Збиття Ка-52

Вчора стало відомо, що на Бердянському напрямку знищено дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52. Зазначається, що це 309-й ліквідований гелікоптер окупантів. Його збили саме морпіхи 36-ї ОБрМП.

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