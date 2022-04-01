30 березня було знайдено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями.

У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних мешканців.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації Тростянця викрадали та знущалися над мирними мешканцями.

"Після звільнення міста від російських військ 30 березня було виявлено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявились мирні місцеві жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за декілька днів до цього", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Тростянці в гаражі знайшли понівечене тіло чоловіка.

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