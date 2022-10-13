Також зафіксовані влучання у Холодногірському районі Харкова - ніхто не постраждав.

На Харківщині в результаті ворожих ударів пошкоджена критична інфраструктура, відтак можливі тимчасові знеструмлення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у Холодногірському районі, - без потерпілих", - зазначив він.

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За словами Синєгубова, в результаті ворожих ударів в області пошкоджена критична інфраструктура, відтак можливі тимчасові знеструмлення.

Він закликав людей зберігати спокій, адже енергетики вже працюють над відновленням подачі світла.

"Наслідки російського чергового терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці", - додав голова ОВА.

Нові обстріли Харківщини: РФ знову б'є по мирному населенню та інфраструктурі

Сьогодні, 13 жовтня, РФ знову вдарила по Харкову. Мер міста повідомляв про два "прильоти", у деяких районах вже почалися проблеми зі світлом.

Окрім цього, українців попередили про нові атаки РФ. Сьогодні вночі та завтра протягом дня країна-агресорка може знову масовано вдарити по містах України.

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