Росіяни продовжують руйнувати історичний центр Одеси: крім Спасо-Преображенського собору постраждала ще низка історичних будівель.

Через подальше руйнування російськими агресорами центру Одеси, який перебуває під захистом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, Міністерство культури та інформаційної політики України буде звертатись до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції.

У МКіП зазначають, що внаслідок російського обстрілу цієї ночі пошкоджено Спасо-Преображенський собор в центрі Одеси (відновлений у 2007 році), історичні будівлі - Будинок вчених, житлові будинки, будівлю Одеського державного музичного ліцею імені професора П.С. Столярського, а також об’єкти портової інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

"МКІП готує відповідні звернення до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після консультацій з фахівцями МКІП Одеська міська рада проводить первинну фіксацію стану пошкоджених об’єктів культурної спадщини та разом з правоохоронними органами забезпечить документування воєнних злочинів росіян.

Історичний центр Одеси знаходиться під захистом ЮНЕСКО

У січні історичний центр Одеси було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Раніше, у квітні 2020 р. Верховна Рада ухвалила Закон "Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року". Передбачено, що з дня його ухвалення Україна може звертатися до ЮНЕСКО з проханнями про надання технічної допомоги та отримати додаткові інструменти з охорони культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях.

Ракетний удар по Одесі - це треба знати

Сьогодні, 23 липня, вночі російські війська здійнили масований удар по Одессі, випустивши 19 ракет різних типів (9 з них були знищені нашими силами оборони). За даними Національної поліції, в результаті удару 22 людини зазнало поранень, серед них — четверо дітей. Одна людина загинула.

Одеська міська рада повідомила про колосальні руйнування у місті: пошкоджено житлові будинки, обʼєкти цивільної інфраструктури та зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП. Внаслідок атаки також постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Спасо-Преображенський кафедральний собор - що відомо

Спасо-Преображенський кафедральний собор – це найбільший православний храм Одеси, який був закладений у 1794 році. У 1936 році собор був зруйнований, але за наших часів відновлений. Собор має статус Памʼятки культурної спадщини України, у 2023 році його було внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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