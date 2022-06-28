З родичами людей, які перебували в торговому центрі, працюють психологи.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що під завалами торгового центру в Кременчуці, куди 27 червня потрапила російська ракета, більше немає живих людей.

Про це він сказав на брифінгу.

За словами міністра, пожежа, яка спалахнула після вибуху, погіршила ситуацію

"Ми сподівалися, що в перші години там ще можуть бути живі люди. Але через пожежу, яка спалахнула буквально через 10-15 хвилин після попадання ракети, ми можемо точно сказати, що живих там вже не залишилося", - пояснив Монастирський.

Він додав, що з родичами людей, які перебували в ТЦ, працюють психологи ДСНС і Нацполіції.

Ракетний удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ М. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих. Рятувальники досі працюють на місці події.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Пізніше з'ясувалося, що Торговий центр не закрився під час повітряної тривоги. Для розглядів в місто приїхала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

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