За словами міністрі МВС, лише за 2 дні росіяни випустили близько 100 крилатих ракет, які вбивають мирних українців.

Приліт російської ракети в торговий центр Кременчука на Полтавщині - це акт тероризму, черговий воєнний злочин Росії в Україні, який підтверджує цілі Кремля навмисне знищити українців.

Як передає кореспондент УНІАН в Полтавській області, про це під час брифінгу в Кременчуці заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Монастирський наголосив, що поруч з торговим центром "Амстор" немає військових об’єктів.

"В цей час в торговому центрі було багато людей. Там було до 1000 осіб. Під час повітряної тривоги частина вийшла... Жертв може бути більше", - заявив Монастирський.

На думку Монастирського, ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, внаслідок якого загинули щонайменше 18 мирних українців, ще майже 60 постраждали, свідчить про те, що подібні удари по цивільних об'єктах – не випадковість.

"Це підтверджує, що Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах. Без розбору, хто саме там перебуває. Вибирати час, коли люди там або сплять, якщо мова про житлові квартали, або якщо ми говоримо про об'єкти як ТЦ, обирають час, коли там багато людей" - сказав Монастирський.

Він наголосив, що лише за 2 дні росіяни випустили близько 100 крилатих ракет, які вбивають мирних українців.

Кременчук: ракетний удар по ТЦ"Амстор"

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ м. Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

Рятувальники досі працюють на місці події. Ще одна ракета влучила до міського стадіону.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи.

Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

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