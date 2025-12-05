Європейські санкції не зупиняють Путіна, а США дедалі більше співпрацюють із Москвою, залишаючи Україну на самоті.

Попри нові санкції, російський правитель Володимир Путін залишається незворушним. Цього тижня російський лідер попередив, що хоча Росія нібито не хоче війни, вона готова відповісти, якщо Європа її розпочне.

Як пише оглядач та міжнародний кореспондент Sky News Домінік Вагхорн, світ наближається до завершення четвертого року війни Росії проти України, але у Європі суттєвих змін не спостерігається.

"Світовий порядок, заснований на правилах", який довгий час охороняла Америка, розвалюється, пише автор. Сполучені Штати дедалі більше співпрацюють із Росією, зосереджуючись на торгівлі та бізнес-угодах, а не на підтримці України.

Тим часом Україна потребує понад 100 мільярдів доларів на рік для продовження боротьби, але фінансова допомога надходить повільно. Європейські уряди досі сперечаються, як використовувати заморожені російські активи для підтримки Києва, а варіант відправки власних військ поки що виключений.

Британське розслідування справи Дон Стерджесс визнало Путіна "морально відповідальним" за отруєння Скрипалів, але без серйозної фінансової та військової підтримки Європи риторика залишається лише словами.

На тлі цього адміністрація Трампа продовжує роботу з Москвою, продаючи Україні зброю через Європу, а також демонструє інтерес до вигідних угод із Росією. Вагхорн пише:

"Америка більше не хоче підтримувати ні Європу, ні Україну, а лише наживатися на продажу зброї країнам конфлікту. Здається, що привабливих угод, які пропонує Москва, достатньо, щоб утримати інтерес Дональда Трампа".

Автор попереджає: поки Європа обмежується санкціями і словами, Путін отримує стратегічну перевагу, а момент розплати для європейських лідерів стає дедалі ближчим.

Переговори про мир - прориву не сталося

Нагадаємо, днями спецпредставники США Стів Віткофф і Джерад Кушнер показали російському диктатору Володимиру Путіну так званий мирний план Трампа. Результати цієї зустрічі не розголошувались, але в ЗМІ з'являлась інформація про те, що прориву не відбулося.

Вранці 5 грудня у США закінчилась зустріч американської та української делегацій, на якій обговорювалися результати переговорів Віткоффа і Кушнера з Путіним.

На тлі інтенсивних переговорів Трамп заявив, що війна РФ проти України зрештою буде закінчена.

"Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. І я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього", - заявив він.

