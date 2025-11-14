Також прилетіло по НПЗ у Саратові.

Цієї ночі дрони атакували порт Новоросійськ у РФ, після удару спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі.

Як пишуть у мережі, під ударом був "Шесхаріс" - великий експортний нафтовий термінал, який є кінцевою точкою трубопроводів компанії "Транснефть". Це стратегічно важливий вузол для експорту російської нафти і нафтопродуктів через Чорне море.

За даними місцевого оперштабу, внаслідок атаки пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс" і берегові споруди.

Відео дня

Також повідомляють, що під час атаки пошкоджено судно в порту, поранено трьох членів екіпажу. Також фрагменти безпілотників упали в різних районах міста. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

За даними "Кримського вітру", у Новоросійську можливе влучання ракети по позиції С-300/400 на території в/ч 1537 зенітно-ракетного Кубанського червонопрапорного полку.

Також повідомляють про влучання по складу ракет "Калібр".

Крім того, джерела каналу повідомляють про приліт по нафтовому терміналу АТ "Чорномортранснафта".

Під атакою дронів перебував також російський Саратов, місцеві жителі писали, що "об'єктом цивільної інфраструктури", який був атакований, є місцевий НПЗ. Губернатор саратовської області писав, що "в результаті атаки БПЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури".

У російському Міноборони писали, що ППО за ніч збила 216 безпілотників, з них 66 - над територією Краснодарського краю, 45 - над територією Саратовської області, 19 - над територією анексованого Криму.

Атаки по Росії - новини

Днями в місті Волгореченськ Костромської області РФ вночі було завдано удару по Костромській ГРЕС - одній із найпотужніших електростанцій Росії.

А на початку листопада дрони успішно вразили нафтотермінал у місті Туапсе Краснодарського краю. У результаті удару успішно вражено танкер та інфраструктуру порту.

