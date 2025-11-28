На Саратовському НПЗ зафіксовані вибухи і пожежа, а в Саках уражено ангар з безпілотниками.

Саратовський нафтопереробний завод знову зазнав атаки українських дронів, зафіксовані вибухи та пожежа. В окупованих Саках вдалося вразити об’єкти ППО та атакувати місце зберігання безпілотників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

"У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що це підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну тощо. Також уражений завод задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

"Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа", - йдеться у повідомленні.

Утім, результати влучань уточнюються.

Окремо сказано, що також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим).

Як зазначили у Генштабі, за попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів протиповітряної оборони, зокрема, Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення засобів ППО противника знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники "Оріон" і "Форпост".

Разом з цим, під удар Сил оборони України ще потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Результати уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді вже фіксувалися атаки на Саратовський НПЗ. Зокрема, в ніч на 3 листопада відбулося влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Також повідомлялося про ураження цього заводу 11 і 14 листопада. Тоді поширювалася інформація про призупинення роботи цього НПЗ.

У Генштабі ЗСУ уточнювали, що Саратовський НПЗ - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб Збройних сил РФ.

