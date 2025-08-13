Безпілотники ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію у Брянській області.

Українські дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" в Брянській області. Про це УНІАН повідомили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Також цю інформацію згодом підтвердили у Генштабі ЗСУ.

"Дрони-камікадзе воєнної розвідки атакували чергову ціль нафтогазової інфраструктури держави-агресорки. Цього разу під удар ГУР МО потрапила нафтоперекачувальна станція нафтопроводу "Транснефть Дружба" в місті Унеча Брянської області", - зазначили вони.

Як повідомляють джерела, операція була здійснена спільно з підрозділами Сил Оборони України. У Генштабі зазначили, що зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції. Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів.

Зазначається, що ЛВДС "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК Транснефтепродукт і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. Основна функція станції – транспортування нафти трубопровідною системою, загальна протяжність якої становить близько 9 тис. км. Щорічно станція має потужність прокачувати 60 млн. тон сировини.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, днями дрони Головного управління розвідки (ГУР) завдали удару по "Оренбурзькому гелієвому заводу" в місті Оренбург. Це підприємство єдине в Росії, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості.

Російською владою було прийнято рішення перекрити ділянку автодороги федерального значення М-5 "Урал" в районі н.п. Переволоцьке та Холодні Ключі (саме там розташована ціль ГУР).

Оренбурзький гелієвий завод - єдине підприємство з виробництва гелію в РФ та одне з найбільших у Європі, річна потужність якого складає переробку близько 15 млрд. куб. м природного газу. Гелій широко використовується у виробництві ракет, космічній галузі та авіаприсловості.

