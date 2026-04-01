Виготовляє компоненти для ракет Х-59: в Росії уражено важливий завод

Сили оборони України уразили завод "Стрела" у Брянській області Росії. Це підприємство виготовляє комплектуючі до ракет – зокрема, Х-59, якими ворог не раз бив по українських містах.

Про ураження російського заводу повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За даними проєкту War Sanctions від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, уражене підприємство "Стрела" спеціалізується на виробництві радіолокаційного обладнання, трансформаторів, дроселів, котушок, фільтрів та іншої електроніки.

Компанія виконує замовлення російського ВПК, акцентують у розвідці.

"В рамках кооперації із виробництва керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А, здійснює поставку дроселів Д13-10б, Д13-21б та Д13-21В в адресу АТ "Ярославский радиозавод", які використовуються для виробництва передавачів телевізійних СБ-1АМ (входить до складу апаратури Т1А-02)", – йдеться в довідці.

Завод перебуває під санкціями США та України.

Варто зазначити, що у повідомленні Генштабу також говорилося про удари українських захисників по ворожих пунктах управління БпЛА у районах Залізничного та Долинки Запорізької області. Крім того, Сили оборони били по командно-спостережному пункту поблизу Успенівки на Дніпропетровщині.

"Також зафіксовано ураження зосередження живої сили противника неподалік Соснівки та складу матеріально-технічних засобів у районі Якимівки у Запорізькій області. Серед іншого, уражено і район зосередження озброєння та військової техніки противника у районі Hовосвітлівки на ТОТ Луганщини", – сказано в заяві Генштабу ЗСУ.

Атаки по Росії

Le Monde пише, що атаки України по нафтових обʼєктах країни-агресорки роблять систему крихкою та вразливою до збоїв. ЗМІ підрахували, що до ударів минулими вихідними було паралізовано щонайменше 40% експортних потужностей Росії з видобутку нафти, що еквівалентно 2 млн барелів на добу.

Тим часом головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив, що вже влітку 2026 року буде готова нова українська балістична ракета. Її дальність становитиме 850 кілометрів. На думку Штілермана, цією зброєю можна завдати ударів по Москві.

