'Відразу 20–30 по Москві': українська балістика буде готова влітку, – директор Fire Point

Росії буде важко перехопити такі ракети.

Українська балістична ракета з дальністю до 850 км буде готова вже в середині 2026 року. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман.

На його думку, такими ракетами можна завдати масованого удару по Москві.

"Запустили б штук 20–30 відразу по Москві. І їм важко перехоплювати такі ракети", – додав Штілерман.

Відео дня

За його словами, навіть американському ЗРК Patriot складно перехопити такі ракети.

Відповідаючи на питання, чому Україна, маючи такі підприємства, як, зокрема, "Південмаш", не могла так довго створити свою балістику, Штилерман сказав, що "потреби не було".

"Нас переконували, що нам це ніколи не знадобиться, у нас все це відібрали просто за якісь обіцянки, запевнення, за підписаний папір", - додав він, натякаючи, мабуть, на Будапештський меморандум.

Українські балістичні ракети

Як повідомляв УНІАН, експерт з питань авіації Костянтин Криволап раніше стверджував, що вже цього року Україна може отримати власну балістичну ракету з дальністю 700 кілометрів. Це ракети FP-7 і FP-9.

Він також зазначив, що хоча у світі й не існує зброї, яка може стати геймченджером, українська ракета "Фламінго" вже змінює хід бойових дій. Експерт сказав, що якщо раніше Україна була здатна вражати цілі невеликими дронами, які можуть нести до 100 кілограмів вибухівки, то "Фламінго" має бойову частину масою 1100 кілограмів.

