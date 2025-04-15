Тепер Луценко працює аеророзвідником і розповів, що не так у державі з призовом на службу та скільки ще тисяч чоловіків треба у військо.

Якщо в Україні найближчим часом мобілізують ще 800 тис. чоловіків, тоді можна буде воювати рік, навіть з ротаціями.

Про це в інтерв'ю Главкому сказав політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко. Він навів цифри, що чисельність усіх Сил оборони України – це 1,2 млн осіб. З них 800 тис. – це ЗСУ включно з Нацгвардією, і на них тримається фронт.

Він додав, що іноземні ЗМІ стверджують, що безпосередньо на фронті знаходиться 250 тис. військових. "Але нехай буде не 250 тис., а 400 тис. Скільки разів по 400 тис. можна знайти бійців в тилу?", - задався питанням військовий.

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"Якщо знайдемо ще 800 тис. здорових, адекватних чоловіків, то ми зможемо воювати рік з ротаціями спокійно. Тобто боєць воює рік, а ще два займається своїм життям, на заводі працює, чи бізнес веде. Але це якщо б ми могли знайти ще двічі по 400 тис. А оскільки зараз механізмів, які дозволяють знайти двічі по 400 тис., не існує, у нас в Україні ухилянтський рух домінує", - констатував Луценко.

Саме тому, за його словами, ці 400 тис. на фронті так і змушені далі бути на фронті без ротацій. "Слід не забувати і про те, що є люди, типу мене, які за будь-яких розкладів не підуть з фронту. Є професійні військові, які бачать себе на фронті, просто хочуть хоча б місяць відпочити. А зараз навіть місяця вони не мають. От тому на всіх рівнях домінують ухилянтські тенденції", - констатував він.

Мобілізація в Україні

На думку заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, Україні варто перейняти досвід Ізраїлю, тому у майбутньому служити мають і чоловіки, і жінки.

Мобілізація українців з 18 років - неминуча. Україні доведеться піти на це рішення, впевнений командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр", наймолодший комбриг в історії ЗСУ, підполковник Шаміль Крутков

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