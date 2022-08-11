Росія продовжує втягувати Білорусь у війну.

До 13 тисяч білоруських діючих і колишніх військових підписали згоду на участь у війні проти України.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну.

"Уздовж держкордону України розгорнуто і виконують завдання в прикордонних з Україною районах шість батальйонів Збройних сил Білорусі. Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України", - заявив Громов.

Він пояснив, що головною мотивацією для білорусів є матеріальна винагорода за участь у війні, оскільки "ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію".

Як раніше повідомляв УНІАН, Лідер РФ Володимир Путін посилив тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, щоб змусити його приєднатися до війни.

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