Французький міністр спрогнозував розвиток війни в Україні.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що вірить у перемогу України у війні з Росією.

Про це очільник французького МЗС заявив в ефірі телеканалу France 5, цитує DW.

"Вважаю, що Україна переможе. Уже протягом десяти днів найбільше вражає опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити", - заявив Ле Дріан.

Міністр зауважив, що ціна війни стане нестерпною для Росії.

"Президент Путін у якийсь момент буде поставлений перед вибором: або отримати суттєві наслідки для функціонування Росії, або розпочати переговори", - додав він.

Ле Дріан висловив упевненість, що західні санкції проти РФ у довгостроковій перспективі стримуватимуть Путіна від подальшої агресії.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська РФ увірвалася на українську територію. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження нашій країні воєнного стану.

Супротивник атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, не раз було обстріляно Київ, Харків та Маріуполь.

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