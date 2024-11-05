Російська Федерація запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Shahed", протиповітряна оборона відбиває чергову нічну терористичну атаку.

Зараз тривога лунає на Херсонщині, Запоріжжі, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Київщині та у Києві. В Командуванні Повітряних сил о 00:36 повідомили про кілька груп "шахедів", що летять в Житомирську область через Київську.

Тим часом у Харкові пролунала серія вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни скинули КАБи на Шевченківський та Київський райони:

Відео дня

"За наявною на зараз інформацією - КАБи влучили у землю, тож наразі без жертв та руйнувань. Але обстеження місць прильотів триває".

Вас також можуть зацікавити новини: