Інформацію про них опублікував офіцер ЗСУ.

В Україні прибрали чотирьох російських лейтенантів: їх факт ліквідації підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

У мережі він регулярно розкриває імена та обличчя примусово "демобілізованих" на фронті військових РФ під позивним "Штірліц".

Згідно з його даними, пачку "двохсотих" лейтенантів також доповнили два майори. Свій кінець зустріли:

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Майор Марченко Іван;

майор Гаджесов Уллубій;

лейтенант Ценаєв Микита;

лейтенант Каверзін Євген;

лейтенант Хужанбердієв Різван;

лейтенант Щеглов Ігор.

ЗСУ знищили голову ветеранів РФ

5 лютого офіцер "Штірліц" також повідомив, що в Україні прибрали голову ветеранів бойових дій РФ Лісосибірського Союзу. Йшлося про окупанта Вейта Дмитра. Також, на додачу до нього, військовий повідомив про знищення старшого лейтенанта РФ Блінова Віктора.

Зазначимо, що станом на ранок 7 лютого в Україні "двохсотими" стали 391 470 військових РФ (за добу було знищено 890 окупантів). Про це повідомляв Генштаб ЗСУ.

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