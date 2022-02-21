В РФ розповсюджують численні фейки про вбивство "українських диверсантів" і нібито обстріли території Росії з боку України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та штаб ООС відповіли на закиди російських ЗМІ та Міноборони РФ про "диверсію".

Коментар з'явився на сторінці Кулеби в Twitter.

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні, не вчиняла диверсій Не планує подібних дій", - заявив міністр.

Він також виступив з вимогою до РФ негайно зупинити фабрику фейків.

Штаб операції об'єднаних сил у коментарі виданню LIGA.net також спростував фейк російських ЗМІ про нібито перетин українськими "диверсантами" українсько-російського кордону.

"Щодня ми підкреслюємо, що не ведемо жодних наступальних дій. Там фізично не могло з'явитися ані нашої техніки, ані військовослужбовців – ми не наступаємо. Це все вигадані речі, просто фейки, що продукуються з шаленим темпом з метою дискредитації наших Збройних Сил та нагнітання ситуації", – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС наголосили, що жоден із фактів, що розповсюджуються пропагандою, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Південного воєнного округу РФ заявили про вбивство п'яти осіб (нібито "українських диверсантів"), які намагалися прорватися до Росії з території України. Також стверджується, що російські військові знищили дві БМП української армії, які висунули для "евакуації ДРГ".

19 лютого ряд російських ЗМІ розповсюдили фейк про розрив снаряда в Ростовській області, в кілометрі від кордону з Україною.

Ескалація на кордонах України: що відомо

Восени минулого року РФ стягнула військових до українського кордону, і з'явилася інформація про загрозу вторгнення.

За даними Міноборони, зараз на кордонах України налічують 147 тисяч російських військових. При цьому міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що Росія не сформувала ударні угруповання в жодному місці, де її війська оточили Україну.

Україна і країни-партнери неодноразово заявляли, що Росія може використовувати хибний привід для вторгнення.

Протягом останнього тижня різко зросла кількість обстрілів на Донбасі. Обстрілювали, зокрема, будівлі дитсадка та школи. Кремлівські найманці звинуватили в цьому українську сторону.

18 лютого так звані "ДНР" і "ЛНР" почали мобілізацію і переміщення мешканців ОРДЛО на територію Росії під виглядом евакуації через загрозу обстрілів.

Провокації з боку бойовиків тривають, як і спроби підготувати саміт безпеки на найвищому рівні за участю України, Росії та союзників.

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