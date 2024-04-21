"Західний альянс" насправді є глобальною мережею союзників, які вважають себе залученими в низку пов’язаних регіональних конфліктів.

Ухвалення Палатою представників Конгресу США пакету допомоги Києву щонайменше "втримає Україну у боротьбі" проти російських окупантів. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Автори вважають, що надання Україні нової військової допомоги на 61 мільярд доларів може стати переломним моментом у війні з Росією - як мінімум, це втримає Україну в боротьбі.

"Росіяни продовжуватимуть сподіватися, що якщо Дональда Трампа оберуть президентом у листопаді, це може бути останній великий пакет американської військової допомоги. Але й це може бути не фатальним для української справи. Військова промисловість Європи із запізненням починає діяти, і в 2025 році вона буде в кращому становищі для забезпечення України", - пише ЗМІ.

Автори статті стверджують, що зараз "західний альянс" насправді є глобальною мережею союзників, які вважають себе залученими в низку пов’язаних регіональних конфліктів: Росія – головний супротивник у Європі. Іран є найбільш руйнівною державою на Близькому Сході. Північна Корея є постійною небезпекою в Азії. Поведінка та риторика Китаю стають більш агресивними, і він може використовувати ресурси, які недоступні Москві чи Тегерану.

"Тому США та їхні союзники вважають, що вони грають у оборону, підтримуючи країни, які знаходяться на лінії вогню осі супротивників — передусім Україну, Ізраїль і Тайвань. ... Америка грає у потенційно смертоносну гру розуму зі своїми супротивниками, вибірково розгортаючи військову силу в надії запобігти вибуху ширшої війни. Україна бореться за власну свободу і незалежність. Але це також лінія фронту в потенційно набагато більшому конфлікті", - йдеться у статті.

Допомога США Україні

У суботу, 20 квітня, Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Загальний пакет допомоги Києву передбачає витрати бюджету Сполучених Штатів на суму 60,84 мільярда доларів.

Водночас ухвалення документа є лише першим етапом затвердження допомоги. Тепер свою згоду має дати верхня палата Конгресу - Сенат, після чого свій підпис має поставити президент США Джо Байден.

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