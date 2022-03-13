Уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії та компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці.

Як він заявив у відеозверненні, уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів.

Йдеться про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо.

"Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє. Тому уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо", - зазначив прем'єр.

За його словами, сьогодні уряд затвердив рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.

Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів.

"Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують", - уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні буде створено резерв продовольства, буде здійснено викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету.

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