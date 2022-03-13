За словами голови Кабміну, Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та "Укрпошті" 38,3 млрд грн, необхідних для виплат пенсій цього місяця.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та "Укрпошті" 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця", - сказав Шмигаль.

За його словами, Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог.

Також автоматично подовжуються пільги, допомоги, субсидії.

"Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався - через грошові перекази", - сказав він.

Раніше в "Укрпошті" пояснили, як отримати пенсії та соціальні виплати під час воєнного стану.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня пенсії для українців проіндексовано на 14%.

Вас також можуть зацікавити новини: