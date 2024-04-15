Стало відомо про 6 "двохсотих" окупантів.

Україна знайшла на своїй території капітана РФ і знищила. Про ліквідацію російського військового заднім числом повідомив офіцер ЗСУ Анаталій Штефан (у мережі "Штірліц").

Український військовий уточнив, що є дані про ліквідацію 6 військових РФ, серед яких названо Ісакова Андрія. Опубліковано список прізвищ та осіб "демобілізованих" військових РФ. Серед них:

Майор у відставці Гаврилов Андрій;

капітан Ісаков Андрій;

лейтенант Курков Іван 331 пдп Кострома;

молодший лейтенант Графов Максим 104 дшд;

молодший лейтенант Вдовкін Олексій.

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Скільки ЗСУ знищили окупантів - дані за 15 квітня

Зранку Генштаб ЗСУ дав свіжу статистику про втрати РФ в Україні. Кількість ліквідованих окупантів склала 454 420 осіб. За останню добу армія України знищила 770 військових ворога.

Також до статистики "плюсом" пішли ще 6 танків, 31 бойова броньована машина, 41 артилерійська система, 31 БПЛА, 3 крилаті ракети, 3 одиниці спеціальної техніки, 51 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн. Загальне зведення щодо втрат ворога - тут.

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