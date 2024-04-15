У списку знищених росіян в Україні опинився капітан Ісаков Андрій і ще 5 осіб / Колаж УНІАН, фото facebook.com/JointForcesCommandAFU, фото t.me/a_shtirlitz

Україна знайшла на своїй території капітана РФ і знищила. Про ліквідацію російського військового заднім числом повідомив офіцер ЗСУ Анаталій Штефан (у мережі "Штірліц").

Український військовий уточнив, що є дані про ліквідацію 6 військових РФ, серед яких названо Ісакова Андрія. Опубліковано список прізвищ та осіб "демобілізованих" військових РФ. Серед них:

  • Майор у відставці Гаврилов Андрій;
  • капітан Ісаков Андрій;
  • лейтенант Курков Іван 331 пдп Кострома;
  • молодший лейтенант Графов Максим 104 дшд;
  • молодший лейтенант Вдовкін Олексій.
Офіцер ЗСУ опублікував новий список знищених військових РФ в Україні / фото t.me/a_shtirlitz

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Скільки ЗСУ знищили окупантів - дані за 15 квітня

Зранку Генштаб ЗСУ дав свіжу статистику про втрати РФ в Україні. Кількість ліквідованих окупантів склала 454 420 осіб. За останню добу армія України знищила 770 військових ворога.

Також до статистики "плюсом" пішли ще 6 танків, 31 бойова броньована машина, 41 артилерійська система, 31 БПЛА, 3 крилаті ракети, 3 одиниці спеціальної техніки, 51 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн. Загальне зведення щодо втрат ворога - тут.

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