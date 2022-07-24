Під час веломандрівки вони відвідають 15 міст у п'яти країнах Європи.

Двоє українців планують проїхати 2,5 тисячі кілометрів на велосипедах країнами Європи, щоб зібрати гроші на реанімобілі для України. Акція триватиме 15 днів.

Про це розповіли в організації United Ukraine Fellowship.

Учасники велопробігу: Андрій Вельгош зі Львова, який понад 20 років живе у Лондоні, та 67-річний геолог Микола Мандзяк.

Подорож починається 24 липня. Чоловіки відвідають 15 міст у Польщі, Чехії, Німеччині, Франції та Британії.

Українці хочуть зібрати гроші, щоб придбати для України 15 карет швидкої допомоги та нагадати людям, що у центрі Європи все ще триває війна. Велопробіг завершиться у Лондоні 7 серпня.

"Ми проїдемо велосипедом тисячі кілометрів, аби розказати світу, що війна не десь далеко, вона на відстані велосипедної мандрівки. Лише здається, що ракети влучають у житлові квартали та торгові центри десь на іншому краю світу. Ракети, які обривають життя цивільних і військових - ближче, ніж ви думаєте", - наголосив Андрій.

Вони хочуть довести, що від війни деяких європейців відділяє 15 днів велосипедом, однак ракети до них можуть прилетіти набагато швидше.

Усі охочі зможуть підтримати волонтерів донатами. За кожне пожертвування від 100 євро організатори обіцяють пам’ятну брендовану футболку.

"Ми не збираємо на кулі і зброю. Українці не потребують хліба. Але вони надзвичайно потребують реанімобілі в місцях бойових дій. Один реанімобіль може врятувати сотні життів", – наголосив Вельгош.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова МЗС Британії заявила, що її країна надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після війни, бо вона стане символом демократії.

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