У Міноборони заявили про необхідно виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ.

Командування Збройних сил України звернулося до медіаспільноти з проханням максимально обмежити виспітлення персональних даних і знімків, які містять обличчя офіцерського складу (командирів підрозділів).

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони в соцмережі.

Крім цього, українців закликали не викладати знімки геолокаційної, візуальної, адресної прив’язки до місць виконання завдань українських військових.

"Необхідно виключити фото- та відеофіксацію, поширення у медіа точної територіальної прив’язки бомбосховищ (місць укриття цивільного населення), з метою ускладнення отримання противником поточної інформації з відкритих джерел для завдання ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі", - зазначили у відомстві.

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