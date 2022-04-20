Зараз не той час, коли можна громадянам відвідувати масово культові споруди та інші заклади, тому що РФ наносить постійно ракетні удари.

Правоохоронці рекомендують під час пасхальних свят слухати богослужіння онлайн через загрозу ракетних ударів російських окупантів по храмах.

Як зазначив начальник відділу забезпечення громадської безпеки Національної гвардії України Олександр Гриценко на брифінгу, правоохоронці готові до забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення пасхальних свят.

"На нашу думку, відвідування богослужінь зараз недоцільно", - сказав Гриценко.

Він висловив сподівання, що громадяни розуміють ситуацію, яка склалася зараз, і подивляться богослужіння в режимі онлайн.

"Зараз не той час, коли можна громадянам відвідувати масово культові споруди та інші заклади, тому що Російська Федерація наносить постійно ракетні удари і ніхто наразі не убезпечений від цього", - наголосив начальник відділу забезпечення громадської безпеки Національної гвардії України.

Нагадаємо, у ПЦУ закликали не проводити служби вночі на Великдень і не скупчуватися в храмах.

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