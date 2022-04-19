В ніч, коли в церквах правитимуть служби, на Сумщині організують їхню онлайн-трансляцію, щоб у кожного була можливість долучитися до таїнства.

Через високу ймовірність провокацій жителів Сумської області закликають на період Великодніх свят залишатися вдома.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі інформаційного марафону.

"Закликаємо людей залишатися вдома на Великодні свята. В ніч, коли в церквах відбуватимуться служби, буде організована їхня онлайн-трансляція для того, щоб люди могли долучитись онлайн до таїнства", - сказав він.

Живицький зазначив, що в області вже є подібний досвід, коли через COVID-19 люди не ходили до церкви на cвяткові служби.

"І зараз ми так само закликаємо людей провести Великодню ніч вдома…Краще не наражати себе та інших на небезпеку. Не давати приводу для провокацій ворога. Водночас, у посиленому режимі працюватимуть правоохоронні органи та спецслужби, територіальна оборона. Буде організоване посилене чергування у Великодню ніч", - наголосив голова Сумської ОВА.

На запитання, як Суми оговтуються від завданої окупантами шкоди, Живицький відповів: "Робота комунальних служб не зупинялась навіть під час присутності тут російських військ. Під час обстрілів комунальники, енергетики виходили на роботу, проводили ремонтні роботи з відновлення життєдіяльності…Тому в першу добу після звільнення було відновлено мобільний зв'язок, там де це було можливо, мобільний інтернет десь за дві-три доби у людей з'явився".

Зараз, за його словами, влада працює над дефектуванням складних пошкоджень, на які потрібно фінансування з держбюджету. Але "ціль номер один" зараз, це відновлення інфраструктури, додав очільник Сумщини.

Нагадаємо, за схожими даними РНБО, військові РФ можуть вдатися до провокацій на Великодні свята, заздалегідь звинувативши в них українську армію.

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