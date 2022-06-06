Він вважає, що РСЗВ в потрібній кількості може змінити правила гри.

Щоб перемогти у війні з Росією, Україні потрібно щонайменше 60 реактивних систем залпового вогню, а не "жменька, обіцяна Великобританією і Сполученими Штатами Америки".

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у коментарі The Guardian.

"Якщо ми отримаємо 60 таких систем, то російські війська будуть зупинені і не зможуть просуватися. Якщо 40, то вони сповільняться, зазнавши великих втрат. Якщо 20, то вони продовжать наступ з більшими втратами, ніж зараз", - сказав Арестович.

Він зазначив, що вважає РСЗВ зброєю, що змінює правила гри, проте було зроблено недостатньо, щоб переломити хід війни.

"Чим менше ми отримаємо, тим гірше буде наше становище. Наші війська будуть продовжувати гинути, а ми будемо продовжувати втрачати позиції", - підкреслив радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що країна передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270. За даними ЗМІ, спочатку Україна отримає три системи.

Також повідомлялася, що в нову допомогу Україні від США увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS.

А 4 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків в Європі щодо застосування РСЗВ HIMARS і М270.

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