Результати авіаударів зараз дорозвідуються.

Збройні сили України на півдні країни завдали декілька авіаударів по ворогу ближче до світанку.

Про це начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Цієї ночі, ближче до світанку відпрацьовано кілька авіаційних ударів, їх результати зараз дорозвідуються, але вони також були досить переконливими як для наших громадян у силі наших військ, так і для ворога - що йому треба робити з тим, що в нього лишається", - сказала вона.

За словами Гуменюк, у відповідь на удари Повітряних сил Збройних сил України ворог знову почав дистанційно обстрілювати населені пункти.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 липня в захопленому росіянами Мелітополі було чути вибухи.

"Близько опівночі було чутно вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від Мелітополя, в районі села Вознесенка", - зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Мер Мелітополя зауважив, що чекає на більш детальну інформацію, та показав фото з місця, де можна побачити червону заграву над населеним пунктом.

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