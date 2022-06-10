За добу на Донбасі українські захисники відбили сім ворожих атак.

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах та місцям скупчення противника в п'яти населених пунктах Херсонщини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Наша авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Раніше авіація ЗСУ завдала удари по скупченню сил РФ на півдні та по одному з опорних пунктів ворога на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи знищили 30 супротивників та три польові ворожі склади боєприпасів.

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