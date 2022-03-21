Вороги ховалися в дитячому садку.

Поки російські окупанти намагаються організувати інженерне обладнання своїх позицій, українські військові продовжують здобувати перемоги на різних напрямках. Однією з них бійці ВСУ відзначилися в Миколаївській області. Вони змогли звільнити захоплене село і знищити противників.

Як передає радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, наші солдати оточили ворогів з флангів і провели зачистку. В результаті окупанти зазнали втрат, а воїни ЗСУ захопили трофеї — техніку, озброєння і документи.

Противники ховалися в дитячому садку. Це підтвердили і в Генштабі Збройних сил України. Судячи з усього, малюків з села евакуювали завчасно. Точні втрати ворога поки не уточнюються.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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