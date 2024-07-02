Безліч відео підтверджують, що це не поодинокі інциденти, а частина тенденції, потенційно тривожної для Росії.

Українські FPV почали збивати російські розвідувальні дрони, вочевидь, у результаті швидкого процесу розробки української BRAVE1.

Це державний технологічний акселератор, метою якого є швидке впровадження хороших ідей у сферу діяльності, і він має вражаючий послужний список, пише Forbes.

У квітні BRAVE1 закликав до створення дронів-перехоплювачів. Їхні вимоги були прості: система, яка отримувала б інформацію про місцезнаходження цілі, швидкість і пеленг від зовнішніх датчиків, таких як радар, і запускала б дрон для пошуку, переслідування й автоматичного ураження цілі. Їхні цілі летітимуть зі швидкістю 60-100 миль на годину на висоті близько 5000 футів, зокрема російські розвідувальні дрони Орлан-10, Zala і SuperCam.

Наявні системи ППО можуть легко збити такі дрони. Але в той час як "Орлан-10" коштує близько 100 000 доларів, ракета класу "земля-повітря" "Стінгер" коштує близько 500 000 доларів за постріл. Такі ракети є дефіцитним ресурсом, і їх, як правило, приберігають на випадок невідворотних загроз.

"Ми повинні знайти рішення, що дає змогу збивати такі дрони, не витрачаючи даремно засоби ППО", - йдеться в запиті BRAVE1.

Українські прикордонники опублікували відео, на якому видно перехоплення розвідувального дрона Zala зверху за допомогою FPV.

Перший відомий "повітряний бій" дронів із дронами стався в жовтні 2022 року, і відтоді їх було кілька, схоже, здебільшого це були випадкові зіткнення. Росіяни почали використовувати FPV для боротьби з українськими нічними бомбардувальниками "Баба Яга", великими, повільними і такими, що літають на малій висоті. Щоб перехопити щось настільки ж високе і швидке, як розвідувальний дрон, потрібно набагато більше координації та планування польоту.

На другому відео показано ще одне перехоплення з FPV Zala, на третьому показано, як FPV збиває Орлан-10 після тривалої погоні. FPV, можливо, навряд чи зможуть спіймати дрони літакового типу, але, оскільки в оператора є тільки передня камера, спрямована вниз, у них немає можливості визначити, чи є щось на їхньому хвості.

Подальші відео підтверджують, що це не поодинокі інциденти, а частина тенденції, потенційно тривожної для Росії. "Орлан-10" - стандартний безпілотний артилерійський коригувальник, який використовується для визначення місця розташування цілей і ведення вогню прямою наводкою. Zala - дрон-коректувальник ударів дронів-камікадзе Lancet. Без очей у небі російська артилерія та оператори "Ланцета" не мають можливості вражати цілі. Це серйозний удар по силах, які значною мірою покладаються на артилерію.

"Українські дрони, що нейтралізують російські розвідувальні дрони, фундаментально змінять цю війну таким чином, що Росія не зможе і ніколи не зможе оговтатися від неї. По суті, якщо Україна зможе масштабувати те, що відбувається в цьому відео... Росія облажалася таким чином, що це насправді незбагненно", - прокоментував OSINT-аналітик Ендрю Перпетуа.

Назустріч літаючому мінному полю

Аналітики зазначають, що неясно, наскільки легко можна масштабувати цей потенціал, але також неясно, чи потрібно збивати велику кількість дронів-розвідників.

"На відміну від FPV вартістю 500 доларів, розвідувальні дрони з нерухомим крилом нечисленні з обох сторін і не можуть бути швидко замінені. Однієї загрози того, що вони тепер можуть бути збиті простими FPV, може бути достатньо, щоб утримати їх подалі від лінії фронту і над власними військами, де вони безпечніші, але набагато менш ефективні", - пишуть вони.

На недавніх відеороликах також видно, як українські FPV перехоплюють "Ланцети" на шляху до цілі. Якщо розвідувальний дрон може кружляти над головою кілька годин, то політ "Ланцета" триває лише кілька хвилин, і для його перехоплення потрібна значна координація між сенсорами, командуванням ППО та операторами дронів. Знову ж таки, це передбачає діючу інтегровану систему.

Існують спеціально створені дрони-перехоплювачі, такі як DroneHunter від Fortem, Anvil і Roadrunner від Anduril, не кажучи вже про перехоплювачі MARSS і Coyote від Raytheon. Але це порівняно великі і дорогі вироби "військового рівня", і вони, як правило, більше підходять для таких цілей, як російсько-іранські безпілотники "Шахед", що бомбардують Україну.

"Недорогі FPV як зброя проти дронів можуть змінити правила гри. І вони можуть не зупинитися на дронах. Оператори FPV безуспішно намагалися переслідувати російські вертольоти, опублікувавши відео щонайменше двох невдалих спроб. Автоматизоване наведення і планування маршруту підвищать шанси на потрапляння. Знову ж таки, ризик потрапляння не дасть змоги пілотам наблизитися до цілі, що може мати більший вплив, ніж кількість пошкоджених гелікоптерів", - сказано в матеріалі.

Зазначається, що це всього лише невеликий крок від протиповітряних дронів до "літаючого мінного поля", на якому велика кількість дронів утворюють мобільний, смертельний бар'єр для літаків противника.

Хоча за останні кілька років росіяни продемонстрували безліч нових типів безпілотників, їхня бюрократична система закупівель набагато менш ефективна в перетворенні їх на розгорнуті можливості. Український технологічний кластер BRAVE1 уклав сотні контрактів і поставив на передову лінію тисячі дронів, наземних роботів, морських дронів та інших нових можливостей у дуже короткі терміни.

Теоретично з'єднати наявні FPV-дрони з наявними радіолокаційними мережами ППО і додати програмне забезпечення для захоплення повітряної цілі досить просто, але це той тип проєкту, який зазвичай триває роками і коштує мільйони.

"На тестування у вашій країні знадобляться роки. Ми робимо за три дні те, що НАТО робить за три місяці або три роки", - сказав один із промовців на конференції "Майбутнє дронів в Україні", організованій Відділом оборонних інновацій США та українським технологічним акселератором Brave1.

Американська програма "Реплікатор" зараз намагається наслідувати темпи розвитку дронів в Україні, що сильно суперечить тенденціям в історії дронів у США.

"Перехоплення дронів вражають. Але саме швидкість розвитку справді має привертати увагу", - зазначають експерти.

Війна в Україні - як принижувати російські розвідувальні БПЛА

Використання літаків Як-52 проти російських розвідувальних БПЛА - це дієвий метод боротьби, проте проблема є більш глобальною. Про це в ефірі телемарафону повідомив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

За його словами, рішення про легкомоторні літаки, які могли б знищувати повітряні цілі на кшталт розвідувальних БПЛА чи ударних безпілотників типу "Шахед", насправді дієве.

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