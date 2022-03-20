Вбито заступника командувача ЧФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія.

Українські військові ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи Андрія Палія.

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

"ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана 1 рангу Андрія Палія. Доброго ранку, ми з України!", - зазначається на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Екс-депутат Київської обласної ради Олександр Аронець у своєму Facebook також повідомив, що ще 1993 році Палій відмовився сприймати українську присягу і перейшов на північний флот РФ. Також він пише, що ліквідований російський офіцер у 2014 році брав участь в анексії Криму.

Де і за яких обставин він загинув наразі невідомо. Аронець зазначив, що вся родина у Палія – військові. Дід у Другій світовій був командиром роти, батько - моряк, змінив багато суден протягом Холодної війни, а брат - командир десантного корабля "Саратов".

Нагадаємо, як писав УНІАН, з 24 лютого по 18 березня ЗСУ знищили п'ятьох російських генералів. За таких проміжок часу стільки вищого командування РФ не втрачала навіть у Другу світову війну.

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