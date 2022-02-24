фото УНІАН, Анатолій Степанов
Збройні сили України знищили шостий військовий літак російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
"У районі Краматорська знищено шостий літак РФ", - йдеться у повідомленні.
Військові пообіцяли згодом надати більш розгорнуту інформацію.
Як писав УНІАН, раніше Генштаб ЗСУ заявили про п’ять збитих літаків агресора і один вертоліт.
Крім того, наші захисники відбили атаку російської армії у Щасті Луганської області. У результаті боїв знищено майже 50 ворогів.
Новина доповнюється…