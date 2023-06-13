Тепер загарбники обстрілюють населений пункт всім, що в них є, й намагаються повернути під свій контроль.

Українські воїни з 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського показали відео з нещодавно деокупованої Макарівки Донецької області.

"Населений пункт Макарівка Донецької області звільнено. Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові перебували в авангарді визволення села Макарівка", — повідомляє офіційна прес-служба бригади у Facebook.

За словами морських піхотинців, внаслідок ефективної роботи ЗСУ частина особового складу противника була знищена, частина втекла, а ще частина - взята в полон. Останні представились бійцями "Шторму Z". Загарбники просто не очікували від наших бійців такої швидкості.

На відео морпіхів можна побачити хід бойових дій у Макарівці. Воїн з позивним "Берлін" заявив, що морські піхотинці контрнаступали на військових машинах Мastiff. Окупанти одразу розпочали відступ по правому краю села через поле. Оскільки наші захисники мали оглянути кожен будинок та підвал, у росіян було кілька десятків хвилин, щоб втекти.

Коли армія РФ усвідомила, що не зможе утримати Макарівку, загарбники почали знищувати село з авіації та артилерії.

"Вони не полишають бажання забрати це село назад. Вони працюють, як бачите, артою, мінометами, танками. Але ми будемо стояти, бо ми морська піхота - вірні завжди! Слава Україні!", - розповів "Берлін".

Контрнаступ ЗСУ - звільнення території

Як раніше повідомляв УНІАН, за останні декілька днів українські захисники просунулися на 6,5 км. Вони взяли під контроль територію розміром з Хмельницький - 90 квадратних км у Донецькому та Таврійському операційних районах. Зокрема, Сили оборони звільнили сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне.

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква наголосив, що головна мета контрнаступу ЗСУ - звільнення всіх окупованих Росією українських територій.

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